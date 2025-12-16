Tra surreale e realtà distopiche arriva a teatro Per futili motivi

In un futuro distopico, una nuova e inquietante Costituzione nazionale stabilisce che: "È l’odio che ci rende più forti! Più uniti e soprattutto più sicuri". Un mondo capovolto, in cui la cooperazione è considerata debolezza, mentre aggressività e diffidenza diventano i fondamenti della. Forlitoday.it