Tra libri antichi e identità culturale | gli studenti del liceo Empedocle scoprono la Lucchesiana
Gli studenti del liceo classico musicale Empedocle hanno visitato la biblioteca Lucchesiana nell’ambito del progetto “La Valle racconta il Mito”. L’iniziativa, promossa dall’Inner Wheel Club di Agrigento, mira a valorizzare l’identità culturale attraverso un percorso tra libri antichi e tradizioni, collegando simbolicamente la Valle dei Templi al cuore storico della città.
La biblioteca Lucchesiana ha accolto gli studenti del liceo classico musicale Empedocle nell’ambito del terzo step del progetto “La Valle racconta il Mito”, promosso dall’Inner Wheel Club di Agrigento con l’obiettivo di collegare idealmente la Valle dei Templi al centro storico della città.La. Agrigentonotizie.it
Una cifra folle per un libro antico libriantichi trattativa
A breve inizierà l’asta di Arte Orientale. La terza sessione prenderà avvio alle ore 10.30, con i lotti 409–533. A seguire: • Libri antichi ed antiquariato – ore 11.00 (lotti 534–672) • Antiquariato – ore 15.00 (lotti 673–1134) Genova – Asta Live #AsteBoetto #Arte - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.