Tra libri antichi e identità culturale | gli studenti del liceo Empedocle scoprono la Lucchesiana

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti del liceo classico musicale Empedocle hanno visitato la biblioteca Lucchesiana nell’ambito del progetto “La Valle racconta il Mito”. L’iniziativa, promossa dall’Inner Wheel Club di Agrigento, mira a valorizzare l’identità culturale attraverso un percorso tra libri antichi e tradizioni, collegando simbolicamente la Valle dei Templi al cuore storico della città.

