Tra la Riviera e Milano nasce Nonna Emilia, una trattoria moderna che conserva il fascino di un cuore antico. Un approccio originale, che unisce tradizione e innovazione, dimostrando come i visionari possano andare oltre il convenzionale per creare qualcosa di unico e autentico.

© Ilgiorno.it - Tra la Riviera e Milano. Da Nonna Emilia una trattoria moderna dal cuore antico

Non è un testa-coda e nemmeno un azzardo. Un approccio un po’ insolito, questo sì. Del resto, è cosa nota, i visionari riescono a vedere al di là del convenzionale. Sanno trasformare in punto di partenza quello che gli altri considerano un punto di arrivo. Ad esempio, stabilire che la storica Via Emilia tradizionalmente presentata come la strada che da Rimini porta a Milano in realtà possa debuttare dalla porzione di metropoli che fa il solletico all’abbazia di Chiaravalle e che prima di cedere il passo alla campagna lodigiana consegna il testimone a San Donato. Illuminante. Per Michele Palumbo di sicuro, 50enne con la passione per la gastronomia che dopo essersi laureato in Marketing e avere studiato e lavorato per otto lunghi anni negli States, nel 2011, assieme al socio Massimiliano Paruta, aveva avuto l‘idea di aprire un ristorante proprio nella cittadina alle porte di Milano e celebrare così la mitica striscia di asfalto ma anche di saperi e sapori che dalla Romagna transita per l’Emilia fino a presentarsi per un tête- à-tête ravvicinato con la Bassa lombarda. Ilgiorno.it

Ci vediamo al concertone del primo maggio

El Nost Vecc Milan via Padova, la Martesana, la Riviera di Crescenzago, anni 10 #MilanoPolicroma #GRANMILAN #apasseggiofraantichiborghiestoriciquartieridelgranmilan #MilanoMinima #ACAdeMI #scoprimilano #milanonascosta #lestradedimilano #stori - facebook.com facebook