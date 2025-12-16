Tra esibizioni e riconoscimenti | va in archivio la quarta edizione del Festival di monologhi ' Essenza di Prodigi'

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude con successo la quarta edizione del Festival di monologhi 'Essenza di Prodigi', un evento dedicato al teatro e ai monologhi che ha coinvolto compagnie da tutta Italia. Il galà di premiazione, parte di Materia di Prodigi - Città di Forlì Festival Teatrale Nazionale, ha celebrato talenti e riconoscimenti, chiudendo questa importante rassegna culturale.

Immagine generica

Il galà di premiazione di Essenza di Prodigi - Festival Teatrale Nazionale, dedicato ai monologhi e Materia di Prodigi - Città di Forlì Festival Teatrale Nazionale, ha chiuso la rassegna culturale con la consegna di numerosi premi a Compagnie provenienti da tutta Italia. I due festival — entrambi. Forlitoday.it

La TAKKARATA ed II GRUPPO di MERCOLGIANO a SAN MARCO dei CAVOTI

Video La TAKKARATA ed II GRUPPO di MERCOLGIANO a SAN MARCO dei CAVOTI
Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.