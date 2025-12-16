Tra aule di tribunale e fiammate nuova udienza del processo Api Resta la paura per il blackout di domenica
A Falconara si prepara una settimana intensa tra le aule di tribunale e le tensioni ambientali. La nuova udienza del processo Api si svolge in un clima di attesa, mentre i cittadini continuano a segnalare emissioni preoccupanti dalla raffineria, alimentando il timore per possibili conseguenze sulla salute e sull’ambiente, in un contesto già segnato dal blackout di domenica.
FALCONARA – Si preannuncia una settimana calda sul fronte ambientale a Falconara, divisa tra le aule del tribunale e le segnalazioni dei cittadini preoccupati per le recenti emissioni della raffineria. Mentre l'attenzione giudiziaria si sposta sull'udienza in programma mercoledì 17 dicembre, i. Anconatoday.it
