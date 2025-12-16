Totò e la sua Napoli oltre 15 mila visitatori a Palazzo Reale Prossima tappa a New York

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

Successo straordinario di pubblico per la mostra Totò e la sua Napoli,  l’inedita esposizione che celebra il legame profondo e inscindibile tra Totò e Napoli in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della fondazione di Napoli.  Inaugurata lo scorso 30 ottobre a Palazzo Reale a Napoli alla presenza delle principali istituzioni della città,  a un mese e mezzo dal debutto, la mostra ha già fatto registrare oltre 15.000 visitatori con l’unanime apprezzamento del pubblico italiano e straniero e di numerosi giovani, oltre all’entusiasmo della critica e dei media.   L’esposizione, dedicata ad uno dei più amati artisti italiani nel mondo e simbolo universale di napoletanità,  resterà aperta fino al 25 gennaio  e farà tappa a New York nella prossima primavera. Ildenaro.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.