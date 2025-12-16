Totò conquista Napoli | oltre 15mila visite alla mostra al Palazzo Reale

L'esposizione “Totò e la sua Napoli” al Palazzo Reale di Napoli celebra il grande attore attraverso oltre 15.000 visite. In occasione delle celebrazioni di Neapolis 2500, l'evento attira numerosi visitatori, rendendo omaggio alla figura di Totò e alla sua connessione indissolubile con la città partenopea. La mostra rimarrà aperta fino al 25 gennaio.

A Palazzo Reale di Napoli l’omaggio a Totò continua a richiamare visitatori e attenzione. L’esposizione “Totò e la sua Napoli”, nata nel clima delle celebrazioni di Neapolis 2500, resta visitabile fino al 25 gennaio. I numeri raccontano un entusiasmo raro, capace di unire pubblico italiano e straniero. Una città in festa, un artista che resta . Sbircialanotizia.it

