Torremaggiore il M5S prende le distanze dal consigliere Mele | Dimissioni sarebbero atto di coerenza

Il Movimento 5 Stelle di Torremaggiore si dissocia dal consigliere Francesco Mele, che si è dichiarato indipendente. La decisione arriva in seguito alle sue recenti dichiarazioni e sarà oggetto di valutazione da parte dei Probiviri del Movimento, sottolineando l'importanza della coerenza e del rispetto delle linee ufficiali.

Il Movimento 5 Stelle "prende formalmente le distanze" da Francesco Mele, consigliere comunale di Torremaggiore che una settimana fa si è dichiarato indipendente, e comunica che la vicenda sarà segnalata ai Probiviri del Movimento per "le opportune valutazioni sul piano politico e statutario". Torremaggiore, il M5S prende le distanze dal consigliere Mele: "Scelta individuale, non rappresenta il Movimento" - TORREMAGGIORE – Il Movimento 5 Stelle di Capitanata interviene ufficialmente sulle recenti dichiarazioni.

