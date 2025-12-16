Torna Musica Bandiere e Voci in Pieve 2025
Torna uno degli appuntamenti più emozionanti dell’anno per l’Associazione Sbandieratori di Arezzo.Insieme agli amici dell'Insieme Corale Vox Cordis e al Team «Gymnaestrada» della Società Ginnastica "F. Petrarca" porteremo musiche e colori all’interno della Pieve di Arezzo per uno spettacolo unico. Arezzonotizie.it
