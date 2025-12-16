Torna la neve nell' entroterra | le foto

Nell'entroterra, dopo un periodo di assenza, la neve è tornata a coprire i paesaggi, mentre sulla costa le condizioni meteo sono ancora caratterizzate da pioggia e vento forte. Le immagini catturate testimoniano il cambiamento climatico, con la neve che si fa strada in un quadro atmosferico ancora turbolento.

Se oggi, martedì 16 novembre, sulla costa piove e si contano forti raffiche di vento, in parte dell'entroterra, come annunciato, è tornato a nevicare.Succede in valle Stura, dove è stata emanata allerta neve fino alle 14 di oggi. La vallata, insieme all'entroterra savonese, fa parte della macro. Genovatoday.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. MALTEMPO, TORNA LA NEVE NELL'ENTROTERRA Video MALTEMPO, TORNA LA NEVE NELL'ENTROTERRA Video MALTEMPO, TORNA LA NEVE NELL'ENTROTERRA Torna la neve nell'entroterra: le foto - La vallata, insieme all'entroterra savonese, fa parte della macro area D, dove Arpal segnala 57 cm di neve a monte ... genovatoday.it Meteo, arriva il maltempo: pioggia e neve al centro Nord, a Roma rovesci abbondanti, treni cancellati in Piemonte, quanto durerà - L'alta pressione che ha inglobato l'Italia sta per lasciare spazio a correnti umide di origine ... msn.com

Torna il maltempo, neve anche fino a quote molto basse: le previsioni di oggi./ - facebook.com facebook

Torna il maltempo, neve anche fino a quote molto basse: le previsioni di oggi. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.