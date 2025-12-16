Torna la lasagna sospesa per i senzatetto a Milano | come fare per donarla

A Milano torna l'iniziativa della lasagna sospesa, un gesto di solidarietà per i senzatetto. Le lasagne artigianali da 300 grammi possono essere acquistate su PlanEat e lasciate “sospese” per essere distribuite a chi ne ha bisogno. Le consegne avverranno il 21 e il 28 dicembre in Stazione Centrale, coinvolgendo le città di Milano e Pavia.

Lasagne artigianali da 300 grammi: chiunque le può acquistare su PlanEat e lasciarle "sospese". Poi saranno distribuite alle persone senza fissa dimora, fra Milano e Pavia: il 21 e il 28 dicembre in Stazione Centrale. Il 28, in particolare, saranno consegnati 125 pasti in collaborazione con.

Con PlanEat torna a Natale la lasagna sospesa e solidale - PlanEat rinnova il suo impegno con la lasagna sospesa di Natale che chiunque può acquistare sulla piattaforma. ecoincitta.it

