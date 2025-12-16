Torna la lasagna sospesa per i senzatetto a Milano | come fare per donarla

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano torna l'iniziativa della lasagna sospesa, un gesto di solidarietà per i senzatetto. Le lasagne artigianali da 300 grammi possono essere acquistate su PlanEat e lasciate “sospese” per essere distribuite a chi ne ha bisogno. Le consegne avverranno il 21 e il 28 dicembre in Stazione Centrale, coinvolgendo le città di Milano e Pavia.

Immagine generica

Lasagne artigianali da 300 grammi: chiunque le può acquistare su PlanEat e lasciarle “sospese”. Poi saranno distribuite alle persone senza fissa dimora, fra Milano e Pavia: il 21 e il 28 dicembre in Stazione Centrale. Il 28, in particolare, saranno consegnati 125 pasti in collaborazione con. Milanotoday.it

like per la sua reazione ??

Video like per la sua reazione ??
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

torna lasagna sospesa senzatettoTorna la lasagna sospesa per i senzatetto a Milano: come fare per donarla - Poi saranno distribuite alle persone senza fissa dimora, fra Milano e Pavia: il 21 e il 28 dicembre in ... milanotoday.it

torna lasagna sospesa senzatettoCon PlanEat torna a Natale la lasagna sospesa e solidale - PlanEat rinnova il suo impegno con la lasagna sospesa di Natale che chiunque può acquistare sulla piattaforma. ecoincitta.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.