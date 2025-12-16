Torna la befana di solidarietà per la casa dei Risvegli di Luca De Nigris

Il 6 gennaio si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Befana di solidarietà a Bologna, giunta alla sua 28esima edizione. L’evento, organizzato per sostenere la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, rappresenta un’importante iniziativa di solidarietà e comunità, coinvolgendo cittadini e volontari in un gesto di generosità e vicinanza.

Bologna, 16 dicembre 2025 – Il 6 gennaio torna la Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris, giunta alla sua 28esima edizione. Bologna si prepara anche quest'anno per un evento simbolo della sua generosità. "Non solo un momento di festa per i bambini, ma anche un risveglio collettivo, nel senso etimologico dell'epifania" ricorda in conferenza stampa Daniele Del Pozzo, assessore alla Cultura. Un evento con un senso profondo. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Gli amici di Luca Casa dei Risvegli Luca De Nigris ETS e sostenuta da una rete di istituzioni, associazioni e realtà cittadine.

Torna la Befana di solidarietà per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Dal 4 al 6 gennaio la ventottesima edizione coinvolgerà anche Lepore e Zuppi #ANSA x.com

