Dopo due anni di attesa, torna il presepe meccanico-olfattivo di Leandro Messi, uno dei simboli natalizi di Recanati. L’annuncio ufficiale conferma la riapertura per il Natale 2026, suscitando entusiasmo tra gli appassionati e i visitatori che ogni anno attendono con trepidazione questa tradizione unica.

© Ilrestodelcarlino.it - Torna il presepe di Messi: "Ci vediamo nel 2026"

Dopo due anni di silenzio e attesa, arriva l’annuncio che molti appassionati del Natale recanatese speravano di leggere: il celebre presepe meccanico-olfattivo di Leandro Messi tornerà ad aprire le sue porte nel Natale 2026. A darne notizia è lo stesso artista con un messaggio carico di emozione e determinazione, rivolto a quella comunità di visitatori e fedelissimi che, negli anni, hanno seguito e sostenuto una delle installazioni natalizie più originali e amate del territorio. "Due anni di stop sono molti, forse troppi – scrive Messi sui social – ma chi ha questa passione nel Dna non può lasciare 25 anni di lavoro così". Ilrestodelcarlino.it

