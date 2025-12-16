Torna il concerto di Natale dei Romiti | impegno per la Protezione Civile e la Mensa dei poveri

Il Concerto di Natale dei Romiti, in programma giovedì 26 dicembre alle 16, torna a Forlì, portando musica e solidarietà. L'evento, molto atteso durante le festività, sostiene la Protezione Civile e la Mensa dei poveri, offrendo un'occasione di condivisione e generosità per la comunità locale.

Forlì si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi delle festività natalizie: il Concerto di Natale dei Romiti, in programma giovedì 26 dicembre alle 16.30. Giunto alla 24esima edizione, l'evento rappresenta ormai una tradizione consolidata e profondamente sentita non solo dal quartiere.

