Nella Villa suburbana di Civita Giuliana, a nord di Pompei, torna alla luce un frammento di affresco trafugato anni fa. Raffigura Ercole bambino nell'atto di strozzare i serpenti, simbolo della sua forza e della sua leggenda. Questo ritrovamento rappresenta un importante passo nella riappropriazione del patrimonio archeologico e nella lotta al traffico illecito di opere d'arte.

© Agi.it - Torna a Pompei l'affresco di Ercole infante trafugato dai tombaroli

AGI - La Villa suburbana di Civita Giuliana, sito archeologico a nord di Pompei, si riappropria di un frammento di affresco trafugato anni addietro da uno dei suoi ambienti di culto raffigurante Ercole bambino nell'atto di strozzare i serpenti. L'affresco era un tempo collocato nello spazio di una lunetta superiore della parete di fondo dell'ambiente, poi asportata da tombaroli. Il reperto proviene da una collezione privata negli Stati Uniti. Nel 2023, nell'ambito di un procedimento penale della procura di Roma, grazie alla collaborazione tra il Comando Tutela Patrimonio Culturale Carabinieri di Roma e le autorità degli Stati Uniti, ne è stata disposta l'assegnazione al Parco Archeologico di Pompei. Agi.it

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Osanna Una scoperta che cambia la storia di Pompei

Video Osanna Una scoperta che cambia la storia di Pompei Video Osanna Una scoperta che cambia la storia di Pompei

Torna a Pompei l'affresco di Ercole bambino - La restituzione dell'opera si inserisce, a sua volta, in una più ampia operazione che ha permesso il rientro in Italia di 129 reperti, nell'ambito del Protocollo siglato tra il District Attorney della ... adnkronos.com