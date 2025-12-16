Torna a Pompei l’affresco di Ercole bambino

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pompei torna l’affresco di Ercole bambino, restituendo un pezzo importante del patrimonio archeologico sottratto anni fa. La Villa suburbana di Civita Giuliana riacquista un frammento di storia, ricostruendo un episodio che lega passato e presente attraverso un percorso di indizi e ipotesi. Un ritorno che riafferma la dignità e la memoria di un patrimonio culturale.

Immagine generica

(Adnkronos) – Come in un romanzo giallo che vede ricomporsi nel tempo, tra indizi e ipotesi, una vicenda dai contorni criminosi, restituendo verità e dignità alla Storia, così la Villa suburbana di Civita Giuliana a nord di Pompei, si riappropria di un frammento di affresco trafugato anni addietro da uno dei suoi ambienti di culto. . Periodicodaily.com

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

torna pompei l8217affresco ercoleTorna a Pompei l'affresco di Ercole bambino - La restituzione dell'opera si inserisce, a sua volta, in una più ampia operazione che ha permesso il rientro in Italia di 129 reperti, nell'ambito del Protocollo siglato tra il District Attorney della ... adnkronos.com

Pompei, torna a nuova vita la 'Casa del giardino di Ercole': lì si producevano e vendevano profumi - Nel cuore di Pompei è tornato a sbocciare un giardino che racconta molto più di una semplice passione per il verde. rainews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.