Torna a Pompei l’affresco di Ercole bambino

A Pompei torna l’affresco di Ercole bambino, restituendo un pezzo importante del patrimonio archeologico sottratto anni fa. La Villa suburbana di Civita Giuliana riacquista un frammento di storia, ricostruendo un episodio che lega passato e presente attraverso un percorso di indizi e ipotesi. Un ritorno che riafferma la dignità e la memoria di un patrimonio culturale.

(Adnkronos) – Come in un romanzo giallo che vede ricomporsi nel tempo, tra indizi e ipotesi, una vicenda dai contorni criminosi, restituendo verità e dignità alla Storia, così la Villa suburbana di Civita Giuliana a nord di Pompei, si riappropria di un frammento di affresco trafugato anni addietro da uno dei suoi ambienti di culto. La restituzione dell'opera si inserisce, a sua volta, in una più ampia operazione che ha permesso il rientro in Italia di 129 reperti, nell'ambito del Protocollo siglato tra il District Attorney della

