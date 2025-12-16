Torino la Corte d' appello libera l' imam Mohamed Shahin recluso nel Cpr per le frasi su Hamas | Giorgia Meloni attacca i giudici

La Corte d'appello di Torino ha deciso di liberare l'imam Mohamed Shahin, recluso nel Cpr in seguito alle sue dichiarazioni su Hamas. La decisione ha suscitato le critiche di Giorgia Meloni, che ha contestato i giudici. Shahin, nato nel 1978, rimane comunque destinatario di un decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno Piantedosi.

© Torinotoday.it - Torino, la Corte d'appello libera l'imam Mohamed Shahin recluso nel Cpr per le frasi su Hamas: Giorgia Meloni attacca i giudici Per l’imam di Torino Mohamed Shahin, classe 1978, destinatario di un decreto di espulsione dall’Italia a firma del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, “si esclude la sussistenza di una concreta e attuale pericolosità”. Per questo, la Corte d’appello di Torino dispone “la cessazione del suo. Torinotoday.it Corte d'appello libera l'imam di Torino Shahin. Meloni attacca i giudici, Ilaria Salis esulta Torino, la Corte d'Appello ha accolto il ricorso dell'Imam trattenuto nel Cpr di Caltanisetta - La Corte d'Appello di Torino ha accolto il ricorso di Mohamed Shahin, l'imam del quartiere di San Salvario, trattenuto nel Cpr di ... iltempo.it

Torino, libero l'imam Shahin. Meloni: "Alcuni giudici annullano misure di sicurezza" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Torino, Corte d'appello libera l'imam Mohamed Shahin: stop al trattenimento nel cpr ... tg24.sky.it

Quello che doveva essere l'ennesimo appuntamento per chiedere la liberazione dell'imam di Torino, Momamed Shahin, si è trasformata in una occasione di festa in largo Saluzzo, dopo l'annuncio dell'uscita dal Cpr, disposta dalla Corte d'Appello di Torino. «T - facebook.com facebook

L’imam Shahin esce dal Cpr, la Corte d’appello di Torino ha disposto la sua liberazione x.com