Torino bus contro vetrina negozio | due feriti lievi

A Torino, un incidente ha coinvolto un autobus che è finito contro una vetrina in via Cernaia, angolo piazza Solferino. L'incidente ha provocato il ferimento di due persone, fortunatamente lievi. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e ricostruire la dinamica dell'accaduto.

© Lapresse.it - Torino, bus contro vetrina negozio: due feriti lievi Incidente a Torino in via Cernaia, angolo piazza Solferino, dove un autobus è andato a finire contro la vetrina di un negozio. L'autista, che sembra essere stato colto da un malore prima dell'incidente, è stato soccorso dai sanitari e trasportato all'ospedale Maria Vittoria in codice giallo. Sul posto il 118 di Azienda Zero. I sanitari hanno valutato le condizioni di due passeggeri a bordo dell'autobus, rimasti feriti in modo lieve e trasportati in ambulanza all'ospedale Mauriziano in codice verde.

