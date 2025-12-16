Tommaso Zorzi intervistato in strada ma dietro di lui c' è un incidente | lo schianto in diretta

Durante un'intervista in strada a Tommaso Zorzi, un improvviso incidente ha interrotto bruscamente la conversazione. Mentre l'influencer rispondeva alle domande, dietro di lui si è verificato uno schianto improvviso, catturato in diretta. L'episodio ha suscitato sorpresa e preoccupazione, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori dettagli sull'accaduto.

© Milanotoday.it - Tommaso Zorzi intervistato in strada ma dietro di lui c'è un incidente: lo schianto in diretta Un'intervista a Tommaso Zorzi che non ha nemmeno avuto il tempo di iniziare. Il rumore sordo di uno schianto e un botto hanno interrotto la prima domanda. Il video però - anche senza l'intervista - è diventato virale in pochi istanti. Nella clip viene ripreso lo schianto in diretta avvenuto al. Milanotoday.it Tommaso Zorzi intervista Guglielmo Scilla | Tommy Talks Tommaso Zorzi intervistato in strada ma dietro di lui c'è un incidente: lo schianto in diretta - Il video, diventato virale, è stato ripostato dall'influencer e conduttore che su Instagram conta 2 milioni di follower: "Stanno bene, per fortuna non si sono fatti niente" ... milanotoday.it

