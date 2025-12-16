Tombolata musicale - Nolo

Il 17 dicembre alle 20:00, nel quartiere Nolo, si terrà una tombolata musicale organizzata da Natural Voice®. Un evento di condivisione e solidarietà, ispirato allo stile di Sarabanda, che unisce musica, divertimento e senso di comunità. Un’occasione per coinvolgere tutti e portare energia positiva nel quartiere.

TOMBOLA MUSICALE DI QUARTIERE – 17 DICEMBRE, ORE 20.00??Un'iniziativa Natural Voice® per portare voce, energia e solidarietà nel nostro quartiere!Quest'anno abbiamo deciso di trasformare la musica in un'occasione di incontro e condivisione: una speciale tombola musicale stile Sarabanda

SERATA MUSICALE CON TOMBOLATA ALLA CAFFETTERIA 2 IN VIA GANDHI A CARDITO - facebook.com facebook

