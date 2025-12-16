Toldo analizza | Inter? Nerazzurri maturi e solidi Chivu promosso a pieni voti
L'ex portiere Toldo analizza la stagione dell'Inter, evidenziando la maturità e la solidità della squadra. Sottolinea il ruolo di Chivu, promosso a pieni voti, e riconosce il merito di un percorso equilibrato e affascinante verso la vetta della classifica.
Inter News 24 Toldo fotografa una stagione equilibrata e affascinante: l’Inter è matura, sicura di sé e merita la vetta, complice il lavoro di Chivu. La stagione dell’ Inter continua a convincere anche chi il nerazzurro lo ha vissuto da protagonista in campo. Francesco Toldo, ex portiere di Inter, Fiorentina e Nazionale italiana, ha analizzato il momento della squadra oggi sola in testa alla classifica, sottolineando maturità, serenità e continuità come elementi chiave di questo avvio di campionato. Il quadro generale della Serie A resta estremamente aperto, con cambi al vertice frequenti e un equilibrio che rende il torneo più coinvolgente anche per il pubblico. Internews24.com
Toldo 'Inter matura, la Serie A così è emozionante' - "Mi metto dalla parte dei tifosi: vedere un campionato così aperto è più emozionante. tuttosport.com
L'EX INTER - Toldo: "Vedere un campionato così aperto è più emozionante, Chivu ottimo allenatore, Fiorentina? Mi dispiace tanto, unico appiglio è Vanoli" - Francesco Toldo, ex portiere di Inter, Fiorentina e della Nazionale, è stato ospite a Radio anch'io Lo sport su Rai Radio 1, ecco le sue parole: "Mi metto dalla parte dei tifosi: vedere un campionato ... napolimagazine.com
