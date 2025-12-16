Tmz | Nick Reiner in stato di shock La sua doccia era piena di sangue
Nick Reiner è stato trovato in stato di shock in un motel alle prime luci dell’alba, con la doccia insanguinata. La polizia ha riferito che avrebbe appena commesso un efferato omicidio, togliendo la vita al padre Rob Reiner e alla moglie Michele Singer, in circostanze ancora da chiarire.
Nick Reiner era in stato di shock mentre si registrava in un motel alle 4 di domenica mattina. Secondo la polizia aveva appena ucciso il padre Rob Reiner e la moglie Michele Singer. Il personale di servizio ha detto di aver trovato una doccia piena di sangue e una scia che partiva dal suo letto, oltre a una finestra coperta da lenzuola. Tmz scrive che prima del check-in al The Pierside Santa Monica con la sua carta di credito aveva avuto una discussione con il padre alla festa di Natale di Conan O’Brien. A riferire dello stato di shock di Nick Reiner sono stati alcuni testimoni oculari. L’arresto. Open.online
Rob Reiner & Wife Allegedly Murdered by Son Nick After Argument at Xmas Party
