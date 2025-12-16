Simone Tiribocchi ripercorre la sua carriera, dagli inizi fino alle esperienze con Spalletti e Conte. Nell’intervista, l’ex attaccante rivela anche dettagli sul rifiuto di un trasferimento all’Inter, offrendo uno sguardo inedito su momenti chiave e decisioni importanti della sua vita professionale.

© Internews24.com - Tiribocchi si racconta: «Gli inizi, Spalletti e Conte. Ma quel rifiuto all’Inter…»

Inter News 24 L’ex attaccante Simone Tiribocchi ha rilasciato una lunga intervista, dove ha raccontato anche di un suo mancato trasferimento all’Inter. Simone Tiribocchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport, raccontando anche di un mancato trasferimento all’Inter. LE ULTIME SULL’INTER IL NUOVO RUOLO: «Dopo sei anni da coordinatore delle società affiliate al Monza, ora alleno il Città di Brugherio, in Seconda categoria. Non è cambiato nulla nel calcio giovanile. C’è ancora l’agente che porta i soldi per far giocare un suo assistito, chi paga per allenare e via così. Alla fine, mio figlio ha 13 anni e si diverte nei dilettanti. Internews24.com

Quagliarella spiega a ILaria D'Amico il terribile motivo per cui lascio' Napoli per la Juventus

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tiribocchi: "Ho rifiutato l’Inter e me ne sono pentito. Spalletti mi batteva, ma a braccio di ferro" - L’ex attaccante adesso fa il commentatore in tv: "La Lazio mi scaricò, a Benevento sono diventato il Tir. msn.com