Tiribocchi si racconta | Gli inizi Spalletti e Conte Ma quel rifiuto all’Inter…
Simone Tiribocchi ripercorre la sua carriera, dagli inizi fino alle esperienze con Spalletti e Conte. Nell’intervista, l’ex attaccante rivela anche dettagli sul rifiuto di un trasferimento all’Inter, offrendo uno sguardo inedito su momenti chiave e decisioni importanti della sua vita professionale.
Inter News 24 L’ex attaccante Simone Tiribocchi ha rilasciato una lunga intervista, dove ha raccontato anche di un suo mancato trasferimento all’Inter. Simone Tiribocchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport, raccontando anche di un mancato trasferimento all’Inter. LE ULTIME SULL’INTER IL NUOVO RUOLO: «Dopo sei anni da coordinatore delle società affiliate al Monza, ora alleno il Città di Brugherio, in Seconda categoria. Non è cambiato nulla nel calcio giovanile. C’è ancora l’agente che porta i soldi per far giocare un suo assistito, chi paga per allenare e via così. Alla fine, mio figlio ha 13 anni e si diverte nei dilettanti. Internews24.com
