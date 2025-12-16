Tirano con la cocaina in tasca e steroidi in casa | arrestato dai carabinieri

Nella notte del 15 dicembre, a Tirano, i carabinieri hanno arrestato un uomo classe 1986 pregiudicato durante un normale controllo di routine. Durante l’operazione, sono stati trovati in possesso di cocaina e steroidi, evidenziando attività illegali legate al traffico di sostanze stupefacenti e doping. L’intervento rientra nelle misure di prevenzione adottate in vista delle festività natalizie.

Nella notte del 15 dicembre, a Tirano, i carabinieri della locale Stazione, durante l’attività di controllo del territorio, intensificata con l’approssimarsi delle festività natalizie, hanno proceduto al controllo di un ragazzo classe 1986 pregiudicato residente nel tiranese che si trovava in. Sondriotoday.it La notizia è inserita insieme ad articoli e contenuti correlati disponibili. Tirano, arrestato 38enne per spaccio di droga: sequestrate cocaina, marijuana e steroidi - Nell’ambito dei controlli del territorio intensificati in vista delle festività natalizie, i Carabinieri della Stazione di Tirano hanno arrestato un uomo di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, ... intornotirano.it

Tirano: sorpreso con cocaina in dosi, pregiudicato ai domiciliari - Nella notte del 15 Dicembre, a Tirano (SO), i Carabinieri della locale Stazione, nell'ambito di un'intensificazione dei controlli ... valtellinanews.it

3 buoni... tirano l’altro! Alla Coop del #CCTuscia è arrivato l’ultimo appuntamento con la convenienza... ed è da non perdere! Fino al 23 novembre, ogni 15€ di spesa in prodotti BUONA SPESA COOP, ricevi un buono da 5€, da usare dal 24 al 30 novembre - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.