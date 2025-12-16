I Tir bloccati in via Cesare Battisti rappresentano un problema ricorrente a Recanati, dove più volte si sono verificati episodi di difficoltà nel transito dei veicoli pesanti. La necessità di rimuovere la scala e affrontare le criticità legate alla viabilità sono al centro delle recenti segnalazioni cittadine, evidenziando l'urgenza di interventi strutturali per garantire la sicurezza e il regolare deflusso del traffico.

© Ilrestodelcarlino.it - Tir bloccato: "Bisogna rimuovere la scala"

Non è purtroppo un episodio isolato e basta scorrere le cronache cittadine per scoprire come, più volte, i Tir abbiano avuto difficoltà a transitare lungo via Cesare Battisti, arteria della circonvallazione recanatese. Anche l’altra mattina, intorno alle 11.15, la scena si è ripetuta: un mezzo pesante è rimasto di nuovo bloccato nel tratto più critico della strada, causando rallentamenti alla circolazione e attirando l’attenzione dei passanti. La questione è ben nota anche all’amministrazione comunale. Solo pochi giorni fa l’assessore ai lavori pubblici, Roberto Bartomeoli, aveva annunciato un intervento mirato, che dovrebbe partire in concomitanza con l’apertura della nuova passeggiata lungo le mura del Torrione del Mercato. Ilrestodelcarlino.it

Tutorial tachigrafo- come inserire e estrarre la carta del conducente sul cronotachigrafo digitale

Non bisogna fidarsi sempre del navigatore.. https://www.95047.it/paterno-mezzo-bloccato-allo-svincolo-impossibile-entrare-in-citta-code-anche-sulla-ss121/fbclid=IwY2xjawOpNjNleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEed-4 - facebook.com facebook