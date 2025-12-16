Tintoria live con Maurizio Nichetti

Il podcast Tintoria Live, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone, torna a Milano in collaborazione con OnePodcast. L'evento, previsto per venerdì 19 dicembre alle ore 21, offre un'occasione unica di ascoltare i talk e le interviste del programma dal vivo, coinvolgendo il pubblico in un appuntamento ricco di humor e approfondimenti.

Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, prodotto da The Comedy Club torna live a Milano in collaborazione con OnePodcast venerdì 19 dicembre alle ore 21.00 nell’ambito della rassegna FUORI MASSENA, alla Cattedrale della Fabbrica del Vapore. L'ospite della serata sarà Maurizio. Milanotoday.it

