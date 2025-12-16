Tiffany & Co la boutique di via Montenapoleone premiata come la più bella del mondo

Tiffany & Co., la rinomata boutique di via Montenapoleone, è stata premiata come la più bella del mondo nel 2025. Situato nel suggestivo Palazzo Taverna, il negozio ha ottenuto il prestigioso riconoscimento World’s Most Beautiful Emporium 2025, conferito dal Prix Versailles, sottolineando l’eccellenza dell’architettura e del design.

Situato all’interno del suggestivo Palazzo Taverna, lo store ha ricevuto il World’s Most Beautiful Emporium 2025, il più alto riconoscimento conferito dal Prix Versailles. Vanityfair.it

