Ticket sanitari | Sanzionati anziani e fragili

Lo Spi Cgil Brianza segnala un aumento di verbali di accertamento e contestazione relativi a ticket sanitari indebiti, rivolti principalmente a anziani e persone fragili. Questi provvedimenti riguardano visite specialistiche e farmaci dell’anno 2020, sollevando preoccupazioni sulla corretta fruizione delle esenzioni e le conseguenze per le categorie più vulnerabili.

© Ilgiorno.it - Ticket sanitari: "Sanzionati anziani e fragili" Lo Spi Cgil Brianza segnala l’arrivo, in questi giorni, di numerosi verbali di accertamento e contestazione per l’indebita fruizione dell’ esenzione dal ticket sanitario, riferiti a visite specialistiche e farmaci dell’anno 2020. Le contestazioni riguardano prevalentemente il superamento delle soglie di reddito o la mancata comunicazione della ripresa dell’attività lavorativa e colpiscono in larga parte anziani e persone in condizioni di fragilità economica. Cosetta Lissoni, della segreteria Spi Cgil Brianza e responsabile del dipartimento welfare, afferma: "Rispetto agli anni precedenti, ai cittadini viene oggi richiesto non solo il pagamento del ticket, ma anche una sanzione amministrativa di pari importo, con un raddoppio delle somme dovute. Ilgiorno.it La riforma dei ticket sanitari Esenzione ticket sanitario, chi rischia il pagamento raddoppiato dei verbali 2020 - SPI CGIL Brianza: "La sanzione amministrativa raddoppia l'importo da pagare. mbnews.it

Asp di Messina e ticket sanitari reclamati, attivati sportelli e link dedicati - L'Azienda sanitaria, sulla questione ticket reclamati, corre ai ripari per evitare migliaia di ricorsi e contenziosi. rtp.gazzettadelsud.it

Il Comune di Carmagnola conferma il proprio aiuto economico ai cittadini in difficoltà per il pagamento dei ticket sanitari, destinando un fondo di 20.000 euro. #aiutoeconomico #ticketsanitari #sanità #CittadiniAlCentro Città di Carmagnola - facebook.com facebook