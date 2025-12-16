Ticket in arrivo per visitare la Fontana di Trevi? Il Campidoglio | Solo un' ipotesi di lavoro
Potrebbe presto essere introdotto un biglietto di ingresso per visitare la Fontana di Trevi, secondo quanto riportato. A partire dal 7 gennaio 2026, i turisti dovranno pagare due euro, mentre i residenti avranno accesso gratuito. Il Campidoglio definisce però questa ipotesi come
AGI - Presto si dovrà pagare un ticket per accedere alla Fontana di Trevi, il monumento più visitato di Roma dopo il Colosseo? A scriverlo, oggi, è il Corriere della Sera, secondo cui a partire dal 7 gennaio 2026 i turisti pagheranno un biglietto di due euro per apprezzare la più grande fontana della città, mentre per i residenti l'ingresso sarà gratuito. Fonti del Campidoglio hanno precisato oggi che l'introduzione di un ticket a pagamento è un'«ipotesi di lavoro su cui l'Amministrazione capitolina, com'è noto, sta ragionando da tempo. Ad oggi, non sono state decise date, né sono state prese decisioni in merito». Agi.it
Due euro per vedere Fontana di Trevi. Incognita sulla data di partenza del ticket - L'ipotesi dell biglietto d'ingresso doveva partire dal 7 gennaio, ora il Campidoglio frena: nessuna data nè decisione certa. avvenire.it
La Fontana di Trevi a pagamento da gennaio: due euro per visitarla. “Il ticket rappresenterebbe per le casse comunali di Roma un tesoretto da 20 milioni” - Da gennaio il celebre monumento romano costerà 2€ per i visitatori stranieri. ilfattoquotidiano.it
