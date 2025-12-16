Potrebbe presto essere introdotto un biglietto di ingresso per visitare la Fontana di Trevi, secondo quanto riportato. A partire dal 7 gennaio 2026, i turisti dovranno pagare due euro, mentre i residenti avranno accesso gratuito. Il Campidoglio definisce però questa ipotesi come

© Agi.it - Ticket in arrivo per visitare la Fontana di Trevi? Il Campidoglio: "Solo un'ipotesi di lavoro"

AGI - Presto si dovrà pagare un ticket per accedere alla Fontana di Trevi, il monumento più visitato di Roma dopo il Colosseo? A scriverlo, oggi, è il Corriere della Sera, secondo cui a partire dal 7 gennaio 2026 i turisti pagheranno un biglietto di due euro per apprezzare la più grande fontana della città, mentre per i residenti l'ingresso sarà gratuito. Fonti del Campidoglio hanno precisato oggi che l'introduzione di un ticket a pagamento è un'«ipotesi di lavoro su cui l'Amministrazione capitolina, com'è noto, sta ragionando da tempo. Ad oggi, non sono state decise date, né sono state prese decisioni in merito». Agi.it

Trevi Fountain - HUGE update! Find out the NEW way to visit in 2025!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Due euro per vedere Fontana di Trevi. Incognita sulla data di partenza del ticket - L'ipotesi dell biglietto d'ingresso doveva partire dal 7 gennaio, ora il Campidoglio frena: nessuna data nè decisione certa. avvenire.it