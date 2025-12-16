Ti preferisco morta che con un altro | lo stalking sul lavoro finisce in arresto

Uno stalker ha perseguitato una collega per un anno sul luogo di lavoro, culminando in un'aggressione e minacce di morte. L'uomo, dopo una lunga escalation, è stato arrestato. L'episodio evidenzia la gravità delle molestie sul lavoro e l'importanza di intervenire tempestivamente per tutelare le vittime.

Un anno di persecuzioni sul posto di lavoro culminate con un'aggressione e la minaccia: "Piuttosto che vederti con un'altra persona preferisco vederti morta". Ma grazie alla denuncia della vittima, l'uomo, un 50enne italiano indagato per atti persecutori dalla procura di Bologna, è stato.

