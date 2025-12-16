La Juventus conferma il suo forte interesse per Marcus Thuram, blindandolo dalle voci di mercato circolate recentemente. La società sottolinea il ruolo fondamentale del giocatore, considerandolo un pilastro imprescindibile per il presente e il futuro del club, inviando un messaggio chiaro all’Inter e a tutta la concorrenza.

© Juventusnews24.com - Thuram Juve, la dirigenza lancia un messaggio fortissimo all’Inter: ecco la posizione del club sulle voci circolate in questi giorni

Thuram Juve, la società blinda il francese spegnendo sul nascere i rumors di mercato: è considerato un pilastro intoccabile per presente e futuro. Quando il calciomercato entra nel vivo, le voci incontrollate rischiano spesso di destabilizzare l’ambiente, soprattutto quando riguardano i pezzi pregiati della rosa. Negli ultimi giorni, il nome di Khéphren Thuram è finito al centro di un vortice mediatico che ipotizzava scenari clamorosi, tra cui un suggestivo scambio con l’Inter che avrebbe coinvolto Davide Frattesi. Di fronte a queste speculazioni, la Juventus ha deciso di intervenire, seppur indirettamente, per fare chiarezza definitiva sulla posizione del suo gigante di centrocampo. Juventusnews24.com

Juventus, Thuram tra le difficoltà in campo e l’intreccio con l’Inter: Comolli non ha dubbi - È un momento delicato per Kheprhen Thuram, che non sta riuscendo a performare al massimo con la Juventus: ora le voci sull'Inter ... calciomercato.it