Thuram Frattesi lo scambio può davvero concretizzarsi a gennaio? Da Torino arrivano segnali chiarissimi | tutti gli aggiornamenti

L'ipotesi di uno scambio tra Thuram e Frattesi a gennaio sta suscitando grande interesse tra tifosi e addetti ai lavori. Da Torino arrivano segnali chiari sulla volontà della Juventus di blindare Thuram, mentre Sky Sport analizza la possibilità di un trasferimento con l'Inter. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile operazione di mercato.

Thuram Frattesi, Sky Sport fa chiarezza sull’ipotesi di uno scambio con l’Inter circolata negli ultimi giorni: la società bianconera blinda il francese. Il calciomercato vive spesso di suggestioni, fiammate improvvise e ipotesi che, talvolta, superano i confini della rivalità sportiva più accesa. Negli ultimi giorni, il tam-tam mediatico aveva alimentato una voce clamorosa riguardante l’asse Torino-Milano: un possibile scambio di pedine tra  Juventus  e  Inter. I nomi coinvolti erano di primissimo piano: da una parte  Khéphren Thuram, motore del centrocampo bianconero, dall’altra  Davide Frattesi, incursore nerazzurro spesso alla ricerca di maggior minutaggio. Juventusnews24.com

