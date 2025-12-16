Theo non dimentica il Milan | gli auguri social del terzino francese

In occasione del 126° anniversario del Milan, Theo Hernandez, ex terzino sinistro rossonero, ha condiviso un messaggio di auguri sui social. Il giocatore francese ha voluto ricordare il suo legame con il club e celebrare questa ricorrenza speciale attraverso un post dedicato ai tifosi e alla storia del club.

In occasione del 126 esimo anniversario dalla fondazione del Milan l'ex terzino sinistro rossonero Theo Hernandez ha voluto fare gli auguri al club che lo ha fatto conoscere a tutto il mondo: il post social.

Theo fa gli auguri a Calabria ricordando l'assist che il terzino gli fece in un Roma-Milan del 2019/20 - 6 dicembre è il compleanno di Davide Calabria, ex capitano del Milan, oggi al Panathinaikos, in Grecia. milannews.it

Per i 126 anni del Milan arrivano gli auguri del grande ex Theo Hernandez Il terzino non perde mai occasione per spendere un pensiero sui rossoneri #ACMilan #TheoHernandez - facebook.com facebook

Tanti auguri @acmilan!!!! #SempreMilan x.com

