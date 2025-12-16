L'articolo analizza un attacco durante Hanukkah in Australia, considerando questa azione come parte di un fenomeno più ampio di intolleranza e violenza. Viene esplorato il contesto di minacce globali contro le comunità e i valori democratici, evidenziando come eventi di questo tipo si inseriscano in un quadro di crescente tensione e prevaricazione.

© Ilgiornale.it - The Shoah must go on

Come un macabro spettacolo globale, la Shoah deve continuare. L'attentato per l'Hanukkah in Australia è un tassello del nuovo olocausto su scala mondiale, modulare come un Lego che costruisce il disegno di prevaricazione dell'islamismo radicale sulla molle democrazia in crisi di idee e valori. L'ebreo è l'obiettivo della storia. Così come lo sono i cristiani nel silenzio dell'intellighenzia di sinistra, ormai sindacato e badante dei pro Pal. Ma quando è l'islamismo a sparare contro gli innocenti come a Sydney, sulla spiaggia simbolo dello svago che diventa mattanza, è difficile trovare sui giornali la parola «musulmano», perché come ci hanno insegnato, sono tutti uomini quelli che uccidono. Ilgiornale.it

Holocaust survivor Albert recalls when hatred against Jews shattered his world.

