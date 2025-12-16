The Lowdown

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

La serie di FX segue le coraggiose imprese del giornalista partecipativo Lee Raybon, un autoproclamato “veristorico” di Tulsa la cui ossessione per la verità lo mette sempre nei guai. Pur non essendo un idealista, Lee è fermamente determinato a smascherare la corruzione e a portare. Today.it

The Lowdown | Official Trailer | Ethan Hawke, Kyle MacLachlan, Keith David | FX

Video The Lowdown | Official Trailer | Ethan Hawke, Kyle MacLachlan, Keith David | FX
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

the lowdownThe Lowdown, trama e cast della serie tv con Ethan Hawke - Nell’orizzonte delle produzioni televisive statunitensi del 2025, The Lowdown, ideata da Sterlin Harjo, si colloca come un drama ambizioso che intreccia indagine giornalistica, dinamiche familiari e ... tg24.sky.it

the lowdownLe serie tv e i film Disney+ più attesi di dicembre 2025 - Dal brillante I Roses, commedia con protagonisti Olivia Colmane Benedict Cumberbatch e remake del film del 1989, a The Lowdown, serie ... superguidatv.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.