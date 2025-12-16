The Lowdown
La serie di FX segue le coraggiose imprese del giornalista partecipativo Lee Raybon, un autoproclamato “veristorico” di Tulsa la cui ossessione per la verità lo mette sempre nei guai. Pur non essendo un idealista, Lee è fermamente determinato a smascherare la corruzione e a portare. Today.it
The Lowdown | Official Trailer | Ethan Hawke, Kyle MacLachlan, Keith David | FX
The Lowdown, trama e cast della serie tv con Ethan Hawke - Nell’orizzonte delle produzioni televisive statunitensi del 2025, The Lowdown, ideata da Sterlin Harjo, si colloca come un drama ambizioso che intreccia indagine giornalistica, dinamiche familiari e ... tg24.sky.it
Le serie tv e i film Disney+ più attesi di dicembre 2025 - Dal brillante I Roses, commedia con protagonisti Olivia Colmane Benedict Cumberbatch e remake del film del 1989, a The Lowdown, serie ... superguidatv.it
La American Film Institute ha diffuso la TOP 10 delle migliori serie tv del 2025: • Adolescence • Andor • Death by Lightning • The Diplomat • The Lowdown • The Pitt • Pluribus • Severance • The Studio • Task - facebook.com facebook
