The Gentleman Stile e gioielli al maschile

(Palazzo Morando Costume Moda Immagine, 16 gennaio–27 settembre 2026) Un viaggio tra ornamento e abito che ripercorre tre secoli di estetica maschile, con preziosi prestiti da archivi e maison come Bulgari e Damiani. Gioielli e moda diventano strumenti di identità e di ruolo sociale, in un racconto elegante e affascinante. Ilgiorno.it

