La versione di The Elder Scrolls V: Skyrim per Nintendo Switch 2 presenta un problema di input lag simile a quello riscontrato con Kinect, come analizzato da Digital Foundry. Questa difficoltà influisce sull’esperienza di gioco, sollevando preoccupazioni sulla qualità della portabilità e delle prestazioni della nuova console Nintendo.

The Elder Scrolls V: Skyrim soffre di un "input lag a livello di Kinect" su Nintendo Switch 2, per Digital Foundry

La versione Nintendo Switch 2 di The Elder Scrolls V: Skyrim è finita rapidamente sotto la lente di Digital Foundry, e non per motivi positivi. In attesa di un’analisi tecnica completa, il team ha confermato un problema evidente segnalato da molti giocatori: un input lag estremamente elevato. Il ritardo tra la pressione dei comandi e la risposta a schermo è tale da compromettere seriamente l’esperienza di gioco. Un risultato sorprendente, soprattutto considerando l’hardware più moderno della nuova console Nintendo. Secondo la redazione inglese, la situazione è talmente critica da ricordare uno dei casi più famosi di latenza nella storia dei videogiochi: Kinect. Game-experience.it

The Elder Scrolls V: Skyrim - Official Trailer

