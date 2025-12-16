TFA Sostegno Indire | pubblicati gli esiti della prova intermedia del 13 dicembre

Sono stati pubblicati gli esiti della prova intermedia del TFA Sostegno Indire, svolta il 13 dicembre. La sezione dedicata sul sito di INDIRE offre ora i risultati ufficiali, fornendo informazioni aggiornate agli aspiranti docenti e alle istituzioni coinvolte nel percorso di formazione.

Nella sezione dedicata al TFA Sostegno sul sito di INDIRE sono stati pubblicati gli esiti della prova intermedia sostenuta il 13 dicembre. Gli elenchi disponibili sono due e si riferiscono ai percorsi previsti dagli articoli 6 e 7 del DM n. 74 del 31 maggio 2024. L'articolo . Orizzontescuola.it

