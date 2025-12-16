TFA Sostegno Indire | pubblicati gli esiti della prova intermedia del 13 dicembre
Sono stati pubblicati gli esiti della prova intermedia del TFA Sostegno Indire, svolta il 13 dicembre. La sezione dedicata sul sito di INDIRE offre ora i risultati ufficiali, fornendo informazioni aggiornate agli aspiranti docenti e alle istituzioni coinvolte nel percorso di formazione.
Nella sezione dedicata al TFA Sostegno sul sito di INDIRE sono stati pubblicati gli esiti della prova intermedia sostenuta il 13 dicembre. Gli elenchi disponibili sono due e si riferiscono ai percorsi previsti dagli articoli 6 e 7 del DM n. 74 del 31 maggio 2024. L'articolo . Orizzontescuola.it
Pubblicati i decreti sulle specializzazioni sostegno INDIRE
Corsi di sostegno Indire troppo brevi? Secondo Pittoni (Lega) è giusto così: a chi ha fatto il Tfa sono stati chiesti sacrifici eccessivi - Non si arrestano le lamentale da parte di chi ha svolto uno dei più impegnativi corsi di specializzazione tradizionali per diventare docente di sostegno, i cosiddetti Tfa: le proteste sono scattate a ... tecnicadellascuola.it
Indire TFA sostegno, prove intermedie il 13 dicembre, esami finali il 20 - La prova intermedia dei percorsi Indire su sostegno è prevista il giorno sabato 13 dicembre alle ore 15,00. tecnicadellascuola.it
Non si arrestano le lamentale da parte di chi ha svolto uno dei più impegnativi corsi di specializzazione tradizionali per diventare docente di sostegno, i cosiddetti Tfa: soprattutto, per via del confronto rispetto a chi sta svolgendo i corsi Indire "light". - facebook.com facebook
Percorsi di specializzazione INDIRE per il #sostegno, il 20 dicembre è la data di svolgimento degli esami finali tiny.cc/914w001 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.