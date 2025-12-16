Tetris conquista i cieli di Dubai con un megaschermo fatto di droni
A Dubai, il cielo si trasforma in un gigantesco schermo grazie a un'installazione di droni che riproduce il celebre gioco Tetris. Al Dubai Frame si è tenuta la più grande installazione giocabile di Tetris mai realizzata, dando il via alla prima Red Bull Tetris World Final e creando un evento unico nel suo genere.
