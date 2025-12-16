Tetraktys | La Compagnia Uscite di Emergenza Torna alle Origini con la Danza
La compagnia Uscite di Emergenza presenta Tetraktys, uno spettacolo di danza che celebra il ritorno alle radici artistiche. In scena al Teatro di Villa Lazzaroni a Roma, il 20 e 21 dicembre 2025, lo spettacolo propone un viaggio tra movimento e interpretazione, rivisitando le origini della compagnia con un'esperienza coinvolgente e suggestiva.
Cosa: Lo spettacolo di danza TETRAKTYS – Ritorno all’origine della Compagnia Uscite di Emergenza.. Dove e Quando: Al Teatro di Villa Lazzaroni a Roma, il 20 e 21 dicembre 2025.. Perché: Un viaggio coreografico che celebra il numero 10, simbolo di armonia, totalità e rinnovamento.. Un Viaggio Pitagorico tra Danza e Simbolo. Il Teatro di Villa Lazzaroni si prepara ad accogliere un evento che fonde il linguaggio universale della danza con l’antica sapienza della numerologia: TETRAKTYS – Ritorno all’origine. La Compagnia di danza Uscite di Emergenza, sotto la regia e la coreografia di Davide Romeo, porta in scena uno spettacolo prodotto dall’Associazione Culturale Atacama ONLUS che promette di essere un’esperienza di profonda riflessione sul concetto di ciclo e di rinascita. 🔗 Leggi su Ezrome.it
Leggi anche: EMERGENZA TRASLOCHI: torna il killer delle chiavi I Chiunque cambia casa rischia di fare questo madornale errore I Dopo piangi per mesi
Leggi anche: Fiat 500 Hybrid torna alle origini. Debutta al Salone di Torino la nuova versione prodotta a Mirafiori
TETRAKTYS – Ritorno all’origine - Sabato 20 e domenica 21 dicembre la Compagnia USCITE DI EMERGENZA sarà in scena lo spettacolo TETRAKTYS – Ritorno alle origini, regia e coreografia di ... politicamentecorretto.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.