La compagnia Uscite di Emergenza presenta Tetraktys, uno spettacolo di danza che celebra il ritorno alle radici artistiche. In scena al Teatro di Villa Lazzaroni a Roma, il 20 e 21 dicembre 2025, lo spettacolo propone un viaggio tra movimento e interpretazione, rivisitando le origini della compagnia con un'esperienza coinvolgente e suggestiva.

Tetraktys: La Compagnia Uscite di Emergenza Torna alle Origini con la Danza

Cosa: Lo spettacolo di danza TETRAKTYS – Ritorno all’origine della Compagnia Uscite di Emergenza.. Dove e Quando: Al Teatro di Villa Lazzaroni a Roma, il 20 e 21 dicembre 2025.. Perché: Un viaggio coreografico che celebra il numero 10, simbolo di armonia, totalità e rinnovamento.. Un Viaggio Pitagorico tra Danza e Simbolo. Il Teatro di Villa Lazzaroni si prepara ad accogliere un evento che fonde il linguaggio universale della danza con l’antica sapienza della numerologia: TETRAKTYS – Ritorno all’origine. La Compagnia di danza Uscite di Emergenza, sotto la regia e la coreografia di Davide Romeo, porta in scena uno spettacolo prodotto dall’Associazione Culturale Atacama ONLUS che promette di essere un’esperienza di profonda riflessione sul concetto di ciclo e di rinascita. 🔗 Leggi su Ezrome.it

TETRAKTYS – Ritorno all’origine - Sabato 20 e domenica 21 dicembre la Compagnia USCITE DI EMERGENZA sarà in scena lo spettacolo TETRAKTYS – Ritorno alle origini, regia e coreografia di ... politicamentecorretto.com