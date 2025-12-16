testa al notaresco vogliamo ripeterci

In vista del match contro il Notaresco, Agenore Maurizi ha sottolineato che non si tratta di una sfida decisiva, ma la vittoria conseguita domenica potrebbe avere conseguenze più significative di quanto si pensi per il cammino dell’Ancona. L’obiettivo è ripetersi e consolidare la posizione in classifica, mantenendo alta la concentrazione in vista delle prossime sfide.

Alla vigilia del match, Agenore Maurizi aveva dichiarato che quella con L’Aquila non sarebbe stata una sfida decisiva per l’economia del campionato e soprattutto della stagione dell’Ancona, ma la vittoria maturata domenica potrebbe pesare più del previsto. Non solo perché maturata in uno scontro diretto, per giunta contro una squadra che appena una settimana prima aveva rifilato tre gol alla capolista Ostiamare, decretandone la prima sconfitta stagionale, ma soprattutto perché ha restituito ai tifosi quell’Ancona che si era vista in questa prima parte di stagione, che non lascia nulla di intentato e che è in grado di imporsi a 360 gradi sull’avversario, nel gioco oltre che nel risultato. Ilrestodelcarlino.it

