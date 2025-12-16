Test Medicina Bernini respinge le accuse di irregolarità | solo 2 prove trovate online dopo la fine degli esami Gli studenti accumuleranno crediti formativi entro febbraio

La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha commentato le recenti polemiche riguardanti presunti casi di irregolarità nei test di ammissione a Medicina. Dopo un'analisi, sono state riscontrate solo due prove disponibili online dopo la conclusione degli esami. Gli studenti coinvolti accumuleranno crediti formativi entro febbraio, garantendo il regolare proseguimento del percorso universitario.

La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha risposto alle polemiche sui presunti casi di copiatura durante i test di ammissione a Medicina.

Test di Medicina. FISICA (1° APPELLO). Anno Accademico 2025/2026. Domanda N°4. - facebook.com facebook

Anche questa settimana sarà monopolizzata dal dibattito test di medicina, sapienti vs sfaticati Chiedo per un amico. x.com

