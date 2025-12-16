Test Medicina Bernini respinge le accuse di irregolarità | solo 2 prove trovate online dopo la fine degli esami Gli studenti accumuleranno crediti formativi entro febbraio

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha commentato le recenti polemiche riguardanti presunti casi di irregolarità nei test di ammissione a Medicina. Dopo un'analisi, sono state riscontrate solo due prove disponibili online dopo la conclusione degli esami. Gli studenti coinvolti accumuleranno crediti formativi entro febbraio, garantendo il regolare proseguimento del percorso universitario.

Immagine generica

La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha risposto alle polemiche sui presunti casi di copiatura durante i test di ammissione a Medicina. L'articolo . Orizzontescuola.it

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La ministra Bernini contestata ad Atreju sui test di medicina dopo il semestre filtro

Video La ministra Bernini contestata ad Atreju sui test di medicina dopo il semestre filtro

TEST MEDICINA, RICCIARDI (M5S): BERNINI CHIAMATA IN AULA A RISPONDERE SU SEMESTRE FILTRO - – «Abbiamo imposto nel calendario della Camera la presenza della ministra Bernini in Aula perché venga a chiarire nel question Time le sue responsabilità sul semestre filtro a Medicina, ... 9colonne.it

test medicina bernini respingeBernini difende la riforma dei test di Medicina dopo le proteste degli studenti: "Sta scardinando le lobbies" - La ministra Anna Maria Bernini è tornata a parlare delle proteste degli studenti contro i test di Medicina, difendendo la riforma tanto voluta ... virgilio.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.