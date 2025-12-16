Test di medicina cosa cambia con l’esame filtro e come funzionano le nuove graduatorie

Le recenti proteste sui test di medicina hanno evidenziato cambiamenti importanti, tra cui l’introduzione dell’esame filtro e delle nuove graduatorie. La ministra ha chiarito alcune criticità legate alla comunicazione e alle modalità di svolgimento delle prove, cercando di fare luce su questa fase di transizione. Ecco cosa cambia e come funzionano le novità.

Le proteste di questi giorni hanno riguardato anche lo svolgimento dei test e la difficoltà delle prove, su questi punti la ministra si è espressa dicendo che c’è stata confusione nella comunicazione: “Prima erano tutti copioni, poi erano troppo difficili, ora si sta cominciando a raccontare il percorso”. Ildifforme.it

Accesso a Medicina cosa cambia. pro e contro

