Nike ha presentato ufficialmente la terza maglia dell'Inter per la stagione 2026-2027. La nuova casacca nerazzurra, caratterizzata da dettagli innovativi, rappresenta un elemento distintivo della squadra in questa stagione. Ecco tutti i dettagli e le caratteristiche della terza maglia Inter, svelata dal brand sportivo dopo il lancio ufficiale.

© Internews24.com - Terza maglia Inter 26-27, Nike l’ha svelata: ecco tutti i dettagli

Inter News 24 Terza maglia Inter 26-27: Nike, dopo il lancio ufficiale, ha svelato la casacca nerazzurra. Vediamo insieme tutti i dettagli. In vista della prossima stagione 2026-2027, Nike si prepara a lanciare una speciale collezione di maglie celebrative per i suoi club di punta, tra cui spicca l’ Inter. Il sito specializzato Footy Headlines ha svelato in anteprima i dettagli della maglia nerazzurra che farà parte di questa esclusiva linea Retro. La maglia Nike Internazionale 2026-27 si distinguerà per l’utilizzo di colori accattivanti e dettagli premium. Il punto forte del design è l’introduzione di un ricercato effetto iridescente che sarà applicato sia allo Swoosh Nike sia allo stemma dell’ Inter. Internews24.com

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

NUOVE MAGLIE INTER 202526 Home, Away, Third e QUARTA

Video NUOVE MAGLIE INTER 202526 Home, Away, Third e QUARTA Video NUOVE MAGLIE INTER 202526 Home, Away, Third e QUARTA

FootyHeadlines presenta il primo progetto della terza maglia 2026-2027: design innovativo con effetti 'speciali' - Il sito specializzato FootyHeadlines ha infatti presentato il primo disegno di quella che dovrebbe essere la nuova terz ... msn.com

Perché Inter gioca in maglia gialla la finale di Champions con Psg/ La squadra ha scelto la terza divisa - Una scelta insolita e a sorpresa quella dell’Inter, che gioca in maglia gialla la finale di Champions League con il PSG. ilsussidiario.net

La terza maglia del @comofootball è già una hit - facebook.com facebook