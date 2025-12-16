Terrore a 10.000 metri sfiorata collisione tra un aereo di linea e un jet | cosa è successo

Un incidente aereo senza precedenti si è verificato a 10.000 metri di altitudine, coinvolgendo un aereo di linea e un jet. I passeggeri hanno vissuto attimi di puro terrore, rischiando la collisione e affrontando la paura di un disastro imminente. La notizia è emersa recentemente, svelando dettagli sconvolgenti su quanto accaduto in volo.

Una cosa mai vista e passeggeri di un volo che hanno visto la morte in faccia per alcuni secondi, una notizia di cui si è saputo da poco Terrore a 10000 metri. Detta così sembra tanto il titolo e la storia di un film d’azione, ma purtroppo è accaduto per davvero ma si è venuto a sapere solo da poche ore di una tragedia che poteva succedere in cielo tra due aerei che potevano scontarsi e fare tantissime vittime. (Ansa Foto) Cityrumors.it Per i passeggeri di un Airbus A320 della compagnia statunitense JetBlue sono stati pochi secondi, ma interminabili e infiniti, con la ferma convinzione che tutto potesse finire da lì a pochi secondi. Cityrumors.it

