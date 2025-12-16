Un potente tornado ha causato danni ingenti, spezzando una statua simbolo di grandezza e potere. Le immagini catturate mostrano l'impatto devastante del maltempo, che non risparmia nulla sul suo cammino. La furia della tempesta ha lasciato dietro di sé un quadro apocalittico, evidenziando la forza implacabile della natura.

© Tvzap.it - Terribile tornado, la statua viene spezzata dalla furia del maltempo: immagini apocalittiche (VIDEO)

Il vento della tempesta non guarda in faccia a nessuno, nemmeno ai simboli del potere e della grandezza commerciale. A Guaíba, nel sud del Brasile, una giornata apparentemente ordinaria si è trasformata in un set cinematografico da disaster movie quando la maestosa replica della Statua della Libertà è letteralmente colata a picco. Un evento che ha lasciato i testimoni senza fiato, mentre i cellulari riprendevano l’incredibile scena del colosso che si piegava sotto la furia della natura. Leggi anche: Ha mal di testa e va in ospedale, poi la tragedia: Giulia muore così a 19 anni Il ruggito del vento abbatte il gigante di Guaíba. Tvzap.it

