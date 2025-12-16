Terremoto politico nel Partito democratico | esclusi in 24 tra dirigenti e amministratori

Un terremoto politico scuote il Partito Democratico provinciale di Caserta, con l’esclusione di 24 dirigenti e amministratori. Dopo settimane di tensioni, il commissario Susanna Camusso ha firmato il provvedimento di esclusione, segnando un importante snodo nella gestione interna del partito e riflettendo le recenti tensioni e cambiamenti in atto.

© Casertanews.it - Terremoto politico nel Partito democratico: esclusi in 24 tra dirigenti e amministratori La “purga” nel Partito Democratico provinciale era nell’aria da settimane ed è arrivata puntuale. Ieri il commissario provinciale di Caserta, Susanna Camusso, ha firmato il provvedimento che esclude dall’iscrizione al Pd 24 persone, tutte accomunate – si legge nella nota ufficiale – dall’aver. Casertanews.it TERREMOTO POLITICO: UN PARTITO STORICO PERDE IL 5% Torre Annunziata, terremoto Pd. Si autosospendono 13 membri del direttivo: rottura su Passeggia - Tredici membri del direttivo si autosospendono, mettendo nero su bianco la richiesta di "commissariamento del circolo per ridefinire un'azion ... lostrillone.tv

