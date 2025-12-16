Terremoto a Campione d’Italia Il procedimento contro il Comune deve tornare al punto di partenza

Il procedimento penale contro il Comune di Campione d’Italia, avviato nel 2021 e coinvolgente anche l’Amministrazione, torna alle origini. Dopo diversi passaggi e modifiche, il processo riparte dal punto di partenza, evidenziando le complessità e le difficoltà legate alle depenalizzazioni, prescrizioni e ridimensionamenti delle accuse iniziali.

© Ilgiorno.it - Terremoto a Campione d'Italia. Il procedimento contro il Comune deve tornare al punto di partenza Per l'ennesima volta, è tronato al punto di partenza il procedimento penale che nel 2021 era finito davanti al Gup di Como, elencando una nutrita serie di reati che coinvolgevano anche l' Amministrazione Comunale, e che man mano sono andati incontro a depenalizzazioni, prescrizioni e assottigliamenti. L'ultimo capitolo riguardava il dibattimento davanti al giudice monocratico Valeria Costi. Ma ieri, su richiesta di alcune difese, è stata accolta l'eccezione relativa ad alcune omissioni nella redazione del capo di imputazione finito davanti al Gup, che di fatto rendeva nulla l' udienza preliminare per alcuni imputati, ai quali non è stato quindi garantito il diritto di difesa.