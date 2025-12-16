Terni Stefania Proietti | Non replichiamo alle polemiche sollevate dal sindaco Su stadio-clinica forniremo aggiornamenti quando ci saranno sviluppi

Durante la conferenza stampa di inaugurazione della TAC Intraoperatoria di Neurochirurgia all'ospedale Santa Maria di Terni, la Presidente della Giunta regionale Stefania Proietti ha commentato le recenti polemiche sul progetto stadio-clinica, affermando che non intende replicare e che fornirà aggiornamenti quando ci saranno sviluppi.

