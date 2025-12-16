Terni nuovo finanziamento per chiudere i lavori del Campo Scuola | 300mila dalla Carit per pistino locali e lunette
Un nuovo finanziamento di 300mila euro dalla Fondazione Carit permette di completare i lavori del Campo Scuola di Terni, includendo il pistino, i locali e le lunette. La decisione, approvata dal Comune, segna una tappa importante per il progetto, dopo la rinuncia alla costruzione della settima e ottava corsia.
Ulteriore finanziamento per il Campo Scuola di Terni. Una determina del Comune approva infatti l’erogazione liberale di 300mila euro della Fondazione Carit, per il completamento dei lavori, dopo il passo indietro sulla costruzione di settima e ottava corsia.Parte dei nuovi finanziamenti verranno. Ternitoday.it
Maggioranza, nel Defr impegni chiari per gli ospedali di Terni e Narni-Amelia - "Il Documento di economia e finanza regionale ribadisce impegni chiari per le infrastrutture sanitarie da realizzare: l'ospedale di Terni, e l'ospedale di Narni- msn.com
Nuovo ospedale di Terni. Entro dicembre 2025 il primo studio di fattibilità - A inizio del 2026, poi, sarà pronto il bando per la struttura di Narni- lanazione.it
Il sindaco di Terni rompe definitivamente con la Regione: «La presidente ha deciso di non esporre l’esito dello studio sull’area in cui edificare il nuovo ospedale in consiglio comunale come concordato. Sgargo irreparabile» #terni #umbria #ospedale #Bandec - facebook.com facebook
Nuovo ospedale di Terni, sabato 20 dicembre la presentazione dello studio delle aree idonee x.com
