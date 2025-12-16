Terni nuovo finanziamento per chiudere i lavori del Campo Scuola | 300mila dalla Carit per pistino locali e lunette

Un nuovo finanziamento di 300mila euro dalla Fondazione Carit permette di completare i lavori del Campo Scuola di Terni, includendo il pistino, i locali e le lunette. La decisione, approvata dal Comune, segna una tappa importante per il progetto, dopo la rinuncia alla costruzione della settima e ottava corsia.

